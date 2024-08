Angie Costa mostrou aos seguidores da sua página de Instagram uma nova fotografia da filha, Alice, que nasceu em março.

A imagem foi destacada nas stories da rede social e levou a mamã a partilhar um desabafo: "Alguém está a crescer muito rápido".

De recordar que a 'influencer' é ainda mãe do pequeno Martim, que está prestes a completar três anos. Ambas as crianças são fruto da relação com Miguel Coimbra.

