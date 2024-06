"Há pessoas que não deviam ter acesso à internet": foi desta forma que Vanessa Martins iniciou uma mensagem que partilhou no Instagram em tom de desabafo relativamente a uma seguidora que a tem vindo a importunar.

"A Isabel ainda enviou-me voices [mensagens de som]. Depois apagou todas as mensagens. Há muitas 'Isabéis' no Instagram. Porque atrás do telemóvel mostramos quem realmente somos", argumenta.

"Ela já mudou o nome do perfil, mas se conseguirem, denunciem. Pessoas como a Isabel deviam ser banidas das redes sociais para sempre", nota ainda.

"Espero que um dia haja regulamentação que coloque estas pessoas no sítio delas. Estas pessoas são perigosas e andam por aí como se nada fossem e vingam as suas frustrações na Internet", completa.



