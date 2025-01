"Nesta vida, o preço a pagar por se ser real será sempre muito alto", foi desta forma que Francisco Monteiro deu início a um desabafo através do qual se mostrou profundamente indignado perante um "ataque" de que a namorada, Bárbara Parada, foi alvo através das redes sociais.

"E, para finalizar: acabei de chegar a casa. Tenho asco daqueles que tentaram utilizar as minhas obrigações profissionais para atacar a Bárbara [Parada]. Uma pessoa excecional, com um coração de ouro, que não tem um pingo de maldade e que, apenas, quer ver os outros bem", lamentou.

A mensagem de Francisco Monteiro surgiu depois de o antigo concorrente do 'Big Brother' ter estado a comentar os últimos acontecimentos do 'Secret Story - Desafio Final', da TVI, ao lado de Márcia Soares e Gonçalo, no 'Última Hora'.

"Deviam ter vergonha na cara, mas, infelizmente, enquanto não existir responsabilização em relação a tudo aquilo que fazemos nas redes sociais, vai ser sempre uma bandalheira e uma autêntica vergonha", escreveu ainda, mostrando o seu desagrado.



© Reprodução Instagram - Francisco Monteiro



© Reprodução Instagram - Francisco Monteiro

Veja aqui o momento que, ao que tudo indica, terá dado origem às mensagens e comentários de que Bárbara Parada foi alvo.

