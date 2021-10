Em maio, Vanessa Martins gerou burburinho nas redes sociais ao criticar o uso de filtros, defendendo que deve prevalecer a beleza real. "Entre amigas há quem confesse 'não consigo fazer stories sem filtros'. Estamos a enganar quem? Mas quem é que inventou essa merda de agora sermos todas iguais?", atirou na altura.

"A saúde mental passa pelas redes sociais e pelas inseguranças que criam. Pela ideia de beleza estar completamente alterada. Este post é um alerta a quem tem poder no digital para abrandar a forma como usa os filtros e a ideia de perfeição e de alteração de rosto que passa para outras mulheres que nos seguem", acrescentou ainda.

Dada a sua opinião, a digital influencer surpreendeu os seguidores ao aparecer esta quinta-feira com um filtro nos Instagram Stories. "Esta não sou eu, como podem ver, esta sou eu com filtro, mas estou com cara de quem está doente", afirmou cinco meses depois da polémica.

A explicação da empresária surge após a viagem a Madrid, na qual se sentiu indisposta. De regresso a casa, Vanessa Martins diz que se sente melhor, mas que está a levar uma alimentação à base de canja, chá e torradas.

