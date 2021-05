"Por cada mulher que vive atrás de um filtro, está a criar uma insegurança em tantas outras. Não temos de ter todas lábios carnudos, olhos grandes, nariz fino...", é desta forma que Vanessa Martins dá início a um desabafo inflamado onde pela primeira vez manifesta publicamente a sua opinião sobre o uso excessivo de filtros nas redes sociais.

"Entre amigas há quem confesse 'não consigo fazer stories sem filtros'. Estamos a enganar quem? Mas quem é que inventou essa merda de agora sermos todas iguais? De haver filtros que nos fazem sentir momentaneamente melhor e as outras mulheres que veem, fazerem nas sentir pior. Isto faz sentido?", questiona a digital influencer, que defende que "temos de gostar de nós como somos".

Vanessa Martins quis realçar o impacto que os comportamentos adotados nas redes sociais têm na saúde mental de quem as usa, em particular dos jovens e reforçou o alerta.

"A saúde mental passa pelas redes sociais e pelas inseguranças que criam. Pela ideia de beleza estar completamente alterada. Este post é um alerta a quem tem poder no digital para abrandar a forma como usa os filtros e a ideia de perfeição e de alteração de rosto que passa para outras mulheres que nos seguem", escreve, apelando a que "divulguem o natural e o normal", "porque ao vivo somos sempre mais bonitas do que com esses filtros".

"A utilização de filtros parte sempre de mulheres com estereótipos de perfeição. As mulheres alteram 10 vezes mais o rosto que os homens. As mulheres fazem cirurgias plásticas para ficarem como os filtros. As adolescentes não querem ir mais à escola se não fizerem preenchimento labial como as amigas. Está nas mãos das mulheres mudarmos isto", completa Vanessa, atualmente com 34 anos.

Veja abaixo a publicação completa:

Leia Também: Doente, Rita Pereira atualiza fãs sobre o seu estado de saúde