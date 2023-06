Rúben Boa Nova esclareceu em direto, durante o programa 'TVI Extra', as críticas de que ainda é alvo nas redes sociais. Em causa está o facto de o ex-concorrente de reality shows ter dito aquando a sua participação no 'Big Brother Famosos' que estava com uma depressão devido a uma fase mais complicada por que o filho estaria passar.

"Já passou dois/três anos, a vida tem-me sorrido, as coisas têm melhorado e as pessoas implicam sempre com a mesma coisa", lamentou Rúben, destacando os comentários que recebe na sua página de Instagram.

"'Vais comer fora, onde é que está a depressão?', 'vais viajar, onde é que está a depressão?', 'estás num hotel, vai mas é trabalhar que a depressão passa'. Eu trabalho de segunda a sábado, praticamente, e ao domingo estou agarrado ao telefone e as pessoas não compreendem isso", nota.

"Não entendo como é que as pessoas não percebem que isso já foi há anos. Expliquei tudo direitinho, foi uma fase da minha vida", sublinhou, garantindo que hoje já está bem, recuperado, e que leva a vida com o filho um dia de cada vez.