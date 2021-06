Uma das cenas mais emocionantes da novela da SIC 'Amor Amor' está a dar que falar, mas não pelos motivos mais esperados. Falamos do momento em que a vilã da história, Vanessa, personagem interpretada pela atriz Maria João Bastos, vê a sua vida a chegar ao fim com as máquinas de suporte de vida a serem desligadas.

Acontece que nesta cena houve uma gafe que já se tornou viral nas redes sociais.

É que a máquina, na verdade, trata-se de uma impressora. O 'pormenor' foi notado por várias páginas de humor, incluindo a de Instagram - 'Insónias em Carvão', que não perdeu tempo em fazer um meme.

Solidário com o erro, o autor desta página referiu num comentário: "Trabalhei quase 15 anos em novelas. Sem a mínima ironia, estas situações trazem-me muita saudade, também apanhei umas quantas destas. Um abraço a todos os intervenientes #juntos".

Por seu turno, o comediante António Raminhos notou: "Hahahahaha porra! Olha terem dessas nas urgências a sério! Ou na Covid em vez de ventiladores, máquinas de café".

Se tiver curiosidade, veja aqui a referida cena.

