Maria João Bastos disse adeus à personagem na novela 'Amor Amor', Vanessa, esta quarta-feira, 23 de junho. Um momento que fez questão de destacar na sua página de Instagram.

"Hoje, a nossa Vanessa despede-se de todos com muito 'Amor Amor'. Vai deixar saudades! Juntas vivemos momentos tão bons! Obrigada a todos os meus colegas, que elenco incrível", começou por escrever na legenda de algumas imagens do projeto.

"Obrigada a toda a extraordinária equipa! Obrigada Daniel Oliveira e 'Amor Amor'. E quero deixar aqui a minha enorme gratidão à minha família linda com quem partilhei momentos tão intensos e que me deixam muita saudade! Meu Remeu (Ricardo Pereira), minha mana (Luísa Cruz), a minha Sandra Carina, minha filha do coração (para sempre - Joana Aguiar), a minha filha por quem dei a vida (Filipa Nascimento), o meu Brune (Paulo Rocha) e a Linda (Joana Santos) com quem partilhei duas filhas! Obrigada a todos, foi incrível estar com vocês! Gosto muito, muito de todos", acrescentou.

"Ah! E muita m****** para a nova temporada! Tenho a certeza que vai ser incrível", disse ainda, desejando assim boa sorte aos colegas que continuam a gravar este projeto.

