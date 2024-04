Se há alguém que tem provocado muitas gargalhadas aos telespectadores do 'Taskmaster' tem sido Cândido Costa. O concorrente do programa da RTP1 continua a conquistar o público com o seu lado mais cómico e mente criativa, que encontra sempre uma forma divertida de cumprir as tarefas do programa.

Foi o que aconteceu no episódio transmitido no passado sábado, 6 de abril.

Uma das tarefas dadas aos concorrentes era que estes se deveriam esconder de Nuno Markl.

Cândido decidiu colocar em prática o seu talento para subir árvores e escalou uma.

Markl andou durante longos minutos à procura dele, sendo que apenas o encontrou quando começou a ouvir barulhos de 'pássaros'.

Ora veja:

