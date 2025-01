Para assinalar a chegada de 2025, a RTP gravou uma emissão especial do programa 'Taskmaster' que contou com a presença de concorrentes emblemáticos do formato: Toy, Cândido Costa, Gilmário Vemba, Inês Aires Pereira e Madalena Abecassis.

Um dos momentos altos do programa foi aquele em que, após terminada uma tarefa que consistia em achar o brinde em baldes que continham uma espécie de massa branca, Cândido decide despejar um deles pela cabeça.

Entretanto, na sua página de Instagram, Nuno Markl - o árbitro das tarefas - decidiu mostrar os seguidores o momento do banho do concorrente.

"O momento da lavagem foi lindíssimo, quase comovente, mas não foi capturado pelas câmaras do programa", notou o radialista.

Ora veja:

Leia Também: Nuno Markl: "2024 teve tão generosas doses de amor, amizade, trabalho"