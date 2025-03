Kate Middleton assinalou publicamente o Dia da Mãe, que se comemora este domingo, 30 de março, no Reino Unido.

A princesa de Gales partilhou um vídeo na página oficial do casal que é uma homenagem à Mãe Natureza.

Na legenda da publicação pode ler-se: "No ano passado, a natureza foi o nosso santuário. Neste Dia da Mãe, vamos celebrar a Mãe Natureza e reconhecer como o nosso vínculo com a natureza pode ajudar não apenas a nutrir o nosso eu interior, mas também a lembrar-nos do papel que desempenhamos na rica tapeçaria da vida".

Recorde-se que Kate Middleton, que é mãe de George, de 11 anos, Charlotte, de nove e Louis, de seis, partilhou, a propósito do Dia da Mãe do ano passado, uma imagem na companhia das crianças. Essa foto foi identificada por várias agências de imagens como sendo "manipulada". Depois da polémica, Kate cegou a dizer que fez "experiências com edição" mas a casa real nunca chegou a apagar a imagem das redes sociais.

Cerca de duas semanas depois, a princesa de Gales fez um vídeo a anunciar que tinha recebido o diagnóstico de cancro.

Leia Também: Sabia que uma das casas de Kate e William foi invadida por... toupeiras?

Leia Também: David Beckham partilha fotos inéditas em família