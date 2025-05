Kate Middleton tem novidades que vão interessar a todos os amantes de natureza! Esta segunda-feira, dia 12, a princesa de Gales anunciou o lançamento de uma série de vídeos intitulados 'Mother Nature' ('Mãe Natureza', numa tradução livre), através da qual pretende celebrar a beleza das paisagens do Reino Unido.

"Ao longo do ano passado, a natureza foi o meu santuário. A capacidade do mundo natural de nos inspirar, nos nutrir e nos ajudar a curar e a crescer é infinita e tem sido entendida por gerações", realça a princesa.

"É através da natureza que temos percebido a verdadeira conexão de todas as coisas, a importância do equilíbrio, assim como da renovação e da resiliência. Conectar com a natureza ajuda-nos a vivenciar uma perceção mais profunda de nós mesmos, do mundo ao nosso redor e uns dos outros", continua.

"A primavera é a época do renascimento, da esperança e de novos começos. Dos dias escuros de inverno, o mundo exterior desperta silenciosamente com uma nova vida e surge uma sensação de otimismo, expectativa e mudança positiva e esperançosa", nota ainda.

"Assim como a natureza renasce e se renova, nós também. Vamos nos reconectar com a natureza e celebrar um novo amanhecer nos nossos corações", continua.

"Muitas vezes, é das menores sementes que as maiores mudanças podem acontecer e, neste mundo cada vez mais complexo, precisamos de nos apegar ao que nos liga", realça.

"A primavera chegou, então vamos aproveitá-la ao máximo juntos", completou.

Kate, recorde-se, sempre se mostrou fascinada pela natureza, apoiando vários projetos relacionados com o meio ambiente.

Na legenda da publicação é também notado que o projeto surgiu a propósito da Semana da Conscientização da Saúde Mental.

"À medida que enfrentamos os desafios de um mundo cada vez mais complexo e digital, a importância da conexão entre a humanidade e a natureza assume ainda mais significado", completou a princesa.

Leia Também: Irmão fala sobre luta de Kate Middleton contra o cancro: "Foi desafiante"