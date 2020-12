Depois de Ana Guiomar ter recorrido ao Instagram para dizer adeus à novela 'Amar Demais', após o fim das gravações, foi a vez de outras atrizes fazerem o mesmo.

Ana Varela também se despediu do projeto na mesma rede social, esta sexta-feira. "Não sei se é suposto rir ou chorar. Não sei se é suposto estar triste ou saltar de felicidade. Estou num carrossel de emoções alucinante. Foi o projecto mais importante da minha vida, o mais difícil e o mais feliz ao mesmo tempo. Talvez precise de distanciamento para perceber o que sinto. Ou talvez esteja a sentir tudo o que é suposto sentir neste momento. Está tudo mais que certo. OBRIGADA, obrigada a todos os que fizeram parte desta maravilhosa viagem. Amo-vos demais", disse.

Quem também não deixou passar este momento em branco foi Isabel Figueira. "Missão Cumprida! Hoje despeço-me da Estela! Sim foi o último dia de gravações... Estou num misto de sentimentos para ser sincera! Quero agradecer do fundo do coração a ti Maria João Costa por mais uma viagem nas tuas histórias, depois da Michelle em 'Valor da Vida. Esta Estela foi um presente de uma viagem incrível, obrigada", começou por escrever.

"Quero agradecer a toda a equipa [...] pelo carinho e empenho neste projecto tão difícil mas ao mesmo tempo cheio de pessoas especiais que são vocês!! Quero também agradecer ao elenco 'Amar Demais' que foi incrível esta viagem com todos vocês... São mesmo muito especiais e que em momento algum, depois de tudo o que passamos, baixaram os braços. Por amor a Arte entraram todos os dias com vontade de fazer o melhor e motivaram sempre o próximo. Que haja mais projectos assim. Aprendi com todos, e alguns de vocês sabem o quanto são especiais para mim e vou levar para a vida", acrescentou, recordando ainda dois atores que também fizeram parte deste projeto.

"Quero deixar um adeus neste projecto especial ao Pedro Lima e Fernanda Lapa... foi sem dúvida uma viagem muito marcante nas nossas vidas", destacou. Veja a publicação na íntegra:

Leia Também: Bastidores de 'Amar Demais': A festa de aniversário de Isabel Figueira