Depois de dias de sonho no Dubai, eis que Ana Rita Clara já está de regresso a Portugal. Na sua página de Instagram, a apresentadora do V+TVI, fez uma partilha, em jeito de despedida, realçando a "imponência e excentricidade" do lugar, que teve a oportunidade de descobrir na companhia do filho Caetano.

Na partilha, destaca algumas das coisas que se pode encontrar por lá.

"-Espaços super divertidos para os mais pequenos e que (a pensarem com carinho nos mais pequenos);

-Esta luz ao entardecer que nos tira a respiração;

-Os sítios indescritíveis e com tanta mistura de culturas;

-Só aqui se encontra este 'espaguete de chocolate';)

-É nesta cidade que estão os edifícios mais altos do Mundo e os hotéis com 7 estrelas

Mas acima de tudo… 'A felicidade está no teu coração' (uma frase que adorei num dos mais conhecidos restaurantes mexicanos do Dubai). Hoje e sempre. Obrigada, Dubai. Levamos-te nos nossos corações".

Leia Também: Ana Rita Clara viaja até ao Dubai com o filho. "Ainda mais especial"