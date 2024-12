Foi ao destacar juntos dos seguidores algumas imagens dos bastidores da novela 'Cacau', da TVI, que José Condessa se despediu do projeto juntos dos fãs.

"Já todos sabemos que não gosto de despedidas nem de dizer adeus. Mais difícil ainda se torna quando as coisas continuam a viver em mim. Esta novela foi de dentro aquilo que todos viram de fora, uma família. Uma união por vezes improvável de vários fatores que fizeram desta novela um sucesso gigante desde o primeiro dia", começou por dizer.

"O Tiago, a novela e todos o que fizeram parte dela, apareceram numa altura em que eu precisava muito deles. O sol que nos iluminou a todos ao longo de tantos meses, iluminou-me também e, olhando agora para trás sei que me curou", acrescentou.

"A todos os que diariamente nos acompanharam, que todos os dias mandaram mensagem, sonharam e sofreram connosco: o meu obrigado. Isto só faz sentido convosco. O Tiago viverá feliz algures sempre ao lado da sua Cacau e do mar", continuou, aproveitando ainda o momento para agradecer à TVI e à Plural, assim como à "equipa/família" com quem trabalho neste projeto. "Guardo-vos sempre no coração".