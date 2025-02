José Condessa esteve presente na Gala do 32.º Aniversário da TVI, que decorreu no Casino do Estoril, no dia 22 de fevereiro. O ator foi acompanhado pela namorada, Luisinha Oliveira.

Aos jornalistas presentes, deu uma pequena entrevista, na qual falou sobre os projetos que tem em mãos e as férias que se avizinham.

José Condessa começou por falar um pouco do evento ao qual atendeu no final de janeiro, o 'Next on Netflix', que decorreu em Madrid, e que serviu de antevisão para a série 'Rabo de Peixe' na qual é protagonista.

A segunda temporada ainda não tem data de estreia mas, tal como o ator afirmou, "espera-se que seja um sucesso como foi a primeira temporada".

"Acho que não é arrogante dizer que foi um sucesso. Sentimos o peso da responsabilidade de fazer igual ou melhor. Apenas cinco projetos foram chamados a Espanha presencialmente. 'Rabo de Peixe' ser um deles, dentro dos 30 ou 40 que vão estrear, diz muito sobre aquilo que eles acreditam que vai ser a segunda temporada. Isso deu-me ainda mais certeza de que está ainda melhor do que a primeira", rematou.

Relativamente a outros projetos, José Condessa admitiu que, pela primeira vez, "disse 'não' a algumas coisas".

"O ano passado fiz novela, teatro, depois gravei 'Rabo de Peixe' durante cinco meses e depois o filme nos Estados Unidos. Foi um ano e quatro meses seguidos a trabalhar. Foi muito tempo e senti que o meu corpo precisava de descansar, até para estar preparado para coisas novas. Este respirar está a ser muito importante para mim. Os projetos, mesmo internacionais, acontecem com tempo. E acho que vai ser um bom ano".

José Condessa, que está atualmente numa relação com a modelo Luisinha Oliveira, revelou ainda que tem conseguido conciliar o tempo para namorar e trabalhar.

"Acho que ter trabalho ou não, não pode influenciar o nosso tempo pessoal. Às vezes é difícil de gerir, mas é importante conseguirmos dar vida aos dois. Mas sim, agora é para respirar um bocadinho. Vamos de férias para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Vamos ficar lá 25 dias".

Apesar de irem, acima de tudo, "para descansar", Luisinha embarca nesta viagem para realizar alguns dos seus trabalhos enquanto modelo. Algo que José Condessa não poderia estar mais orgulhoso. O casal chegou ao Brasil na quarta-feira, 26 de fevereiro.

"Há muitas marcas que procuram caras novas e, para ela, é bom para o seu portfólio trabalhar com outros fotógrafos de qualidade. Felizmente, esses contatos aconteceram", contou aos jornalistas.

Por fim, José Condessa foi questionado sobre a sua relação com os cunhados, Beatriz Barosa (irmã de Luisinha) e Manuel Marques, seu companheiro.

"É engraçado, porque entrei numa família que tem dois atores que admiro muito. Vamos ao cinema, vamos ao teatro. Ainda agora, a Beatriz e o Manuel fizeram uma peça no Porto, nós estávamos lá e tivemos oportunidade de estar presentes. Essa partilha de conteúdo e de histórias é importante com qualquer colega, ainda para mais quando tens uma relação familiar. É maravilhoso", concluiu.

