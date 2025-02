Adriano Silva Martins e António Leal e Silva marcaram presença na Gala do 32.º aniversário da TVI e estiveram à conversa com o Fama ao Minuto.

"É um gosto estar aqui, porque é a nossa primeira gala da TVI", revelou Adriano Silva Martins, apresentador do 'V+ Fama'.

"Aterrámos aqui há seis meses e têm sido muito emocionantes. O António por partida tripla, porque não só está no 'V+ Fama', está também no 'Bom Dia Alegria' e no 'Funtástico'", acrescentou.

Por seu turno, António Leal e Silva mencionou: "Isto é uma festa do canal para todas as pessoas, porque uma televisão não se faz só com os apresentadores ou com os comentadores. Faz-se com toda a gente e é bom estarmos juntos".

Como está a correr o 'V+ Fama'?

"Recebemos imensas críticas positivas, porque fazemos o trabalho pela positiva", explicou Adriano Silva Martins. "O mais difícil é pormo-nos na pele do outro. Não entramos em juízos paralelos".

António Leal e Silva, que marca presença em praticamente todos os episódios do 'V+ Fama', relatou ainda que "é fácil trabalhar com Adriano". "Já nos conhecíamos antes, há muita cumplicidade. Eu sei o que ele pretende e vou ao encontro disso. É o Adriano que gere, que coordena todo aquele movimento. Não somos muitos, mas se não houver ordem, aquilo cai um bocado no caos. Mesmo assim, às vezes geramos um pouco de caos, porque as pessoas também estão à espera disso. Não pode ser uma coisa muito séria".

Por sua vez, Adriano Silva Martins revelou ao Fama ao Minuto que "há piadas que só nós entendemos, porque já nos conhecemos bem e criámos empatia um pelo outro".

Os looks para a Gala da TVI

António Leal e Silva destacou-se na passadeira vermelha da Gala da TVI ao surgir com um fato que tinha uma saia como complemento. "Esta saia é da Conceição Leite, que é uma criadora giríssima. O resto não digo, porque é meu", brincou.

Já Adriano Silva Martins usou um fato de veludo castanho do estilista português Gio Rodrigues. "Temos de honrar a casa".

Leia Também: "Foi uma excelente decisão e sou um homem casado muito feliz"

Leia Também: Francisco Monteiro sobre noivado: "Já sei como vou fazer o pedido"