Adriano Silva Martins, apresentador do programa 'V+FAMA', do V+TVI, foi um dos mais recentes visados do formato de humor de Herman José - 'Cá Por Casa'.

Num sketch, o comunicador é imitado de forma hilariante por Joaquim Monchique, conforme poderá ver pelo vídeo de seguida.

Outras personalidades bem conhecidas também são interpretadas, como é o caso de Teresa Guilherme, Cláudia Jacques, Pedro Capitão e Lili Caneças.

Ora veja:

