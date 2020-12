Foi com uma poderosa imagem que Ana Guiomar se despediu da sua personagem da novela da TVI - 'Amar Demais', onde dava vida a Rute.

Na sua conta de Instagram, a atriz publicou a foto na qual posa em topless, referindo na legenda da publicação:

"Hoje despeço-me da Rute, dispo-me dela. Esta personagem vinha com tudo, era completa. Com graça, com humanidade, carregada de amor, aprendizagem, curiosidade e às vezes medo", começa por dizer.

"Adoro ter medo quando trabalho, é sinal de desafio e novidade. Aprendi muito com ela, a mergulhar sem medo no amor e a divertir-me sempre que davam acção. Foi muito, muito bom!", completou.

