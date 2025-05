Dânia Neto mostrou-se emotiva na despedida da sua personagem na novela da SIC, 'A Herança'.

A atriz, que interpreta a personagem 'Inês Cardoso' partilhou várias fotos e vídeos de todos estes meses de gravações e escreveu na legenda da publicação:

"Hoje despeço me da Inês. Sete meses intensos, numa personagem completamente diferente de tudo o que já fiz, num registo fora da minha zona de conforto mas que me desafiou do primeiro ao ultimo minuto. Foi tão bom mergulhar nesta montanha vertiginosa de emoções.

Não se preocupem que deixei tudo gravado até ao fim desta 'Herança'. Estamos juntos em emissão até ao Fim! Agora vou no merecido descanso!", referiu.