Ana Guiomar revelou esta quinta-feira o incrível presente de Natal que recebeu do namorado, Diogo Valsassina.

Foi com uma viagem às Maldivas que o ator surpreendeu a companheira de longa data e as primeiras imagens nas redes sociais mostram que esta não podia estar mais encantada com o destino.

Várias figuras públicas, como Sara Prata, Dânia Neto e Débora Monteiro, mostraram-se rendidas à viagem do casal.

