A atriz chorou a morte do avô e do pai do namorado, Diogo Valsassina.

Ana Guiomar decidiu partilhar com os seus seguidores do Instagram uma mensagem de Natal feita em jeito de balanço. A atriz e apresentadora recordou os momentos que marcaram o seu ano. Um ano particularmente difícil. "Foi esta uma das primeiras fotos que tirei este ano, de 2019. Não adivinhava o ano duro, triste e de grandes perdas que foi este 2019 para mim e para os meus", começou por recordar a atriz, que chorou em 2019 a morte do seu avô e do pai do namorado, Diogo Valsassina. "Espero ter estado sempre lá, quando foi preciso. Também houve coisas boas, muito boas! Viajei como tanto gosto, aprendi, cresci muito e fiz projectos incríveis. Projectos tão felizes, que me trouxeram coisas tão boas, momentos tão maravilhosos e muitos sorrisos", continuou, lembrando também os momentos de felicidade que viveu. Por fim, Guiomar terminou com a mensagem que este Natal quer transmitir a todos: "Amem-se e unam-se sempre aos vossos. Feliz Natal a todos".