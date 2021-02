A TVI preparou para esta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, uma emissão especial dedicada aos espetadores. 'Estamos Aqui Por Si' promete ser "um programa surpreendente e muito especial".

Neste dia não vão para o ar os habituais programas da manhã e tarde, 'Dois às 10' e 'Goucha', mas os apresentadores de serviço são precisamente os mesmos: Maria Botelho Moniz, Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha.

"Deste lado da caixinha mágica, tudo é feito a pensar em si, com muita alegria e boa disposição, por isso, dance connosco, ria connosco e emocione-se connosco", escreve a TVI em comunicado enviado à imprensa.

'Estamos Aqui Por Si' estará no ar entre as 10h00 e as 18h00.

Leia Também: BB: Expulsão, novo concorrente e Teresa fora da gala por insultar Pipoca