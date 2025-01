Depois de ter estado à frente de parte da emissão especial da TVI no primeiro dia do ano, Maria Botelho Moniz chegou a casa e captou um carinhoso retrato do noivo, Pedro Bianchi Prata, e do filho de ambos, Vicente.

A imagem foi depois publicada na sua página de Instagram, tendo aproveitado para deixar um 'pedido' para os próximos 12 meses.

"Querido 2025, sê bonzinho connosco", escreveu na legenda da primeira fotografia do ano que mostrou aos seguidores.

