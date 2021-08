Recentemente, Gisela Serrano escreveu nas stories da sua página de Instagram: "Última hora. Apresentadoras do BB Maria Cerqueira Gomes e Mafalda de Castro".

Informação que não passou despercebida e que deu asas aos rumores sobre a apresentação da nova edição do reality show. Perante a agitação, a estação decidiu emitir uma nota.

"A TVI não tece comentários sobre as informações que têm sido divulgadas por órgãos de comunicação social e também pelas redes sociais sobre os eventuais apresentadores da nova edição do ‘Big Brother’. No devido tempo, e como é habitual, faremos a comunicação sobre quem irá conduzir o programa", reagiu o canal.

Leia Também: 'Big Brother': Inscrições terminam esta semana