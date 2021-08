Vem aí uma nova edição do 'Big Brother', no entanto, ainda há um grande mistério relativamente aos apresentadores... ou apresentadoras. Gisela Serrano, que deverá ser comentadora do reality show, lançou nas stories da sua conta de Instagram informações que não passaram despercebidas.

"BB apresentado por uma dupla, sim mas... de duas grandes mulheres", disse ontem.

Hoje, 18 de agosto, escreveu: "Última hora. Apresentadoras do BB Maria Cerqueira Gomes e Mafalda de Castro".

Será que a informação é verdadeira? Vale notar que a estação de televisão ainda não fez a revelação oficial.

© Instagram - Gisela Serrano

© Instagram - Gisela Serrano

