A TVI e SIC continuam a falar dos resultados ao final de cada mês e agosto não foi diferente.

Num comunicado enviado às redações, a SIC afirmou que "completou 55 meses consecutivos de liderança".

"São mais de quatro anos e meio na liderança da televisão em Portugal. Em agosto, a SIC foi o canal mais visto da televisão portuguesa com 14.0% de share, contra 13.5% da TVI e 10.1% da RTP1", destacaram.

"A liderança da SIC foi transversal a praticamente todos os períodos horários do dia, liderando em agosto nas manhãs, nas tardes e em prime time. O 'Jornal da Noite' e as rubricas do 'Jornal da Noite', como a 'Opinião de Marques Mendes' e a 'Reportagem Especial' terminaram o mês a liderar, tal como o 'Primeiro Jornal'. 'Salve-se Quem Puder', foi mais uma vez o programa de entretenimento mais visto da televisão portuguesa em agosto", revelaram.

"A liderança da SIC estendeu-se mais uma vez aos targets comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54. O conjunto de canais temáticos SIC (SIC Notícias, SIC Mulher, SIC Radical, SIC Caras e SIC K) terminou o mês de agosto com 4.2% de share, a subir 0.2 p.p. face a julho e 0.4 p.p. face a agosto de 2022. A SIC Notícias terminou o mês com 2.3% de share, a subir tanto face ao mês anterior como a agosto de 2022", completaram.

E não deixaram de festejar os resultados no Instagram. "Para nós, agosto foi ainda mais quente graças à sua preferência! Conquistámos mais um mês de liderança e agora somos o canal mais visto do país há 55 meses consecutivos. Obrigado por nos deixar entrar em sua casa", escreveram.

Por sua vez, a TVI também partilhou um comunicado com a imprensa em reação aos resultados. "O grupo de canais TVI (quatro canais) liderou novamente este mês, com 18.6% share, mais 0,4 pontos percentuais que o principal grupo concorrente. 'Festa é Festa', é a novela mais vista pelos portugueses ao conquistar 760 mil espectadores e um share de 17,4%. 'Queridos Papás', alcança no seu horário 578 mil espectadores e 'Para Sempre' terminou a liderar o final de noite com 470 mil portuguese", realçaram.

"Ao longo do dia os portugueses escolheram o 'Dois às 10' e o 'Goucha' que dominam as manhãs e as tardes em Portugal com os resultados de 301 mil e 334 mil espectadores, respetivamente. O mês de agosto também ficou marcado pelas Jornadas Mundiais da Juventude. A TVI efetuou uma extensa cobertura que obteve uma audiência média de quase 440 mil espectadores", partilharam ainda.

"Por fim, este mês foram emitidos três jogos de futebol: a final da Supertaça Europeia e os play-offs de acesso à Liga dos Campeões, com a passagem do SC Braga à fase de grupos. No seu conjunto obtiveram, em média, quase 1 milhão e 100 mil espectadores e um share de 23.8%", acrescentaram.

"A CNN Portugal é o canal de informação de eleição, reforçando a sua posição com 3,3% de share. A TVI Ficção reafirmou o seu bom desempenho, estando sempre nos primeiros lugares da televisão paga em Portugal", pode ler-se, por fim, na nota.