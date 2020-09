Teresa Guilherme foi a primeira entrevistada do programa 'Conta-me', da TVI. O formato arrancou no passado sábado e teve Manuel Luís Goucha como apresentador. Esta semana segue-se um novo entrevistado e também um novo apresentador.

Tal como revela um teaser de apresentação exibido pela estação de Queluz de Baixo, será a atriz Ana Varela a convidada do programa.

Quanto à apresentação, Fátima Lopes é a anfitriã de serviço.

Recorde-se que o programa 'Conta-me' compete com 'Alta Definição', da SIC. Os dois formatos são exibidos no mesmo horário (entre as 14h00 e as 15h00).

S38 20_CONTA-ME_SEP PUB_SB_TVI_SM__V1 from Criativa TVI on Vimeo.

