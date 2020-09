A TVI acaba de anunciar uma notícia de última hora em relação ao programa 'Big Brother - A Revolução. Um dos 19 concorrentes em jogo foi na tarde desta quinta-feira retirado da casa mais vigiada do país por razões de saúde.

Ainda sem revelar o nome do concorrente, a produção do reality show promete contar novos detalhes no 'Extra' desta noite.

