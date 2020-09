Liliana Filipa e Daniel Gregório marcaram presença, esta quinta-feira, dia 17, no Diário da tarde do 'Big Brother'. O casal aceitou o convite da TVI para se juntar, aparentemente por um dia, ao painel de comentadores do reality show.

"Fiquei tão nostálgica a ver a estreia com a Teresa que aceitei o convite e tive de cá vir", contou a digital influencer nas suas redes sociais.

Recorde-se que Liliana e Daniel entraram ambos no programa 'Casa dos Segredos', da TVI. Foi aliás no reality show que os dois se conheceram e passaram a namorar.

Leia Também: André Filipe do 'Big Brother' participou em 'Morangos Com Açúcar'