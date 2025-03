Liliana Filipa e Daniel Gregório estão noivos depois de uma relação de 10 anos. O empresário pediu a influencer em casamento no Rio de Janeiro, onde os dois estão a passar férias.

Os seguidores e amigos ficaram radiantes com a notícia e as páginas de Instagram do casal encheram-se de mensagens de parabéns. Esta segunda-feira, os dois partilharam um vídeo onde é possível ver e ouvir o momento em que Daniel pede a companheira em casamento.

"Queres casar comigo?", perguntou o empresário. Na legenda da partilha, Liliana escreveu:

"Noivossss! Depois de 10 anos, 2 filhos e tantos fatores que, ao longo do tempo, não nos permitiram focar apenas no nosso romance, contra todas as probabilidades, eis que fui surpreendida na cidade maravilhosa. Um lugar que nos é tão especial… Entre o mar, o céu e o Cristo Redentor, lá estava eu – sem palavras.

Se depois de tanta provação, obstáculos e anos de noites sem dormir isto não é amor, então, realmente, não sei o que é. Hoje sabemos exatamente onde e com quem queremos estar. O momento ideal para dizer o SIMM ao meu parceiro de aventuras e homem da minha vida", revelou a influencer.

Recorde-se que Liliana e Daniel conheceram-se no 'Secret Story 5', em 2014, e têm dois filhos em comum: Ariel e Santiago.

