André Filipe é já um dos mais falados concorrentes do programa 'Big Brother - A Revolução', da TVI.

Tem 25 anos, vem do Barreiro e é dono de uma produtora que realiza pequenos videoclipes para artistas mais desconhecidos.

"Paralelamente, trabalha em makeup e intitula-se como guru: faz reiki e terapia multidimensional", é assim que a produção do reality show o define.

O jovem já escreveu um livro, 'Desabafos de uma vida', e assume que quer muito ser famoso. O seu maior sonho é participar numa novela com um papel de destaque, porque na realidade André Filipes já fez pequenas participações como figurante em várias produções da TVI.

Tal como lembram as fotografias partilhadas na sua conta oficial de Instagram, o concorrente do 'BB' fez participações em 'Morangos Com Açúcar', 'Massa Fresca', 'Beijo do Escorpião' e 'A Única Mulher'.

