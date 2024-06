Na reta final do 'Big Brother', Cláudio Ramos surpreendeu os concorrentes e entrou na casa 'mais vigiada do país'.

Em conversa com os finalistas Inês Morais, Daniela Ventura, André Silva e Fábio Caçador, o apresentador contou algumas novidades 'cá de fora', como o namoro dos ex-concorrentes Margarida Castro e Daniel Panelo. No entanto, os finalistas não acreditaram. Veja aqui.

De recordar que Daniel Panelo entrou para a casa do 'BB' numa longa relação com Marlene, mas esta chegou ao fim após a participação no reality show da TVI. Hoje Daniel está junto de Margarida Castro, que conheceu no 'BB'.

