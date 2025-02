"Não me estava a identificar rigorosamente nada com aquela casa", foi desta forma que Margarida Castro reagiu à sua saída do 'Secret Story - Desafio Final', da TVI, horas depois de ter sido expulsa do reality show.

A jovem conversou com os jornalistas e explicou ter ficado satisfeita com a sua expulsão, já que esperava encontrar no jogo "outro tipo de concorrentes".

"O 'Desafio Final' requer concorrentes com outro tipo de pavio, alguns concorrentes que lá estão, para mim, não são de 'Desafio Final'", apontou, revelando que aguardava "mais debate e argumentação", "sem tanta brincadeira e comédia".

Entrada polémica com insinuações sobre Inês e David

Margarida Castro teve uma entrada polémica no 'Desafio Final'. Cheia de garra, a concorrente bateu de frente com Inês Morais e causou celeuma ao insinuar uma possível aproximação romântica entre a vencedora de 'Big Brother 2024' e David Maurício.

"Não me arrependo de rigorosamente nada, nem acho que deva pedidos de desculpas a ninguém", disse, mostrando-se convicta de que teve a postura correta.

"A análise que faço das minhas duas semanas na casa é bastante positiva. As pessoas gostaram da minha postura, gostaram da minha maneira de estar, gostaram que desse a minha opinião e sinto que consegui mudar a opinião de algumas pessoas que não gostavam tanto de mim no 'Big Brother 2024'", enalteceu.

"Sinto que não fiz nada de errado e que fui verdadeira", notou ainda.

Namoro com Panelo começou com traição no 'BB 2024'?

Em resposta às acusações de Margarida, Inês levantou no 'Desafio Final' o rumor de que a jovem e o atual namorado, Daniel Pereira, teve início com uma traição.

Margarida e Panelo, como é conhecido entre amigos e fãs, conheceram-se no 'Big Brother 2024', mas só fora da casa começaram a namorar. Aquando da participação de ambos no reality show, Daniel tinha namorada. Mal saiu do 'BB 2024', o namoro com Marlene terminou e meses depois a relação com Margarida foi assumida publicamente.

"A Inês tentou inventar coisas para me fragilizar, coisa que não aconteceu porque não é verdade. Quando uma coisa não é verdade, não ficamos tão fragilizados quanto isso. Não foi só a Inês que tentou pegar na minha relação, como começou ou não começou, também a Iury o fez", reagiu ao ser confrontada com a polémica.

"O que tenho a dizer é que o programa é gravado 24 horas por dia, a edição do 'Big Brother 2024' foi exatamente igual. Nunca foi assunto isso, nunca tivemos nenhum envolvimento dentro da casa. Nunca aconteceu rigorosamente nada, se não tanto o 'Big Brother' como o Cláudio encarregavam-se de mostrar exatamente isso aos portugueses. Portanto, as conclusões retiradas por pessoas como a Inês e a Iury são conclusões delas, que não são verdadeiras", assegurou.

"O Daniel e eu já tínhamos uma boa amizade lá dentro, éramos muito amigos e apoiávamo-nos muito dentro do programa, depois chegámos cá fora e as coisas decorreram como decorreram. A única coisa que tenho a dizer à Inês, à Iury e a toda a gente que coloca em causa a nossa relação e o início da nossa relação é que realmente deveriam analisar que nem tudo é aquilo que parece", referiu ainda a propósito do tema, deixando clara a sua versão dos factos.

Quanto ao futuro da relação, Margarida mostrou-se apaixonada e feliz. O barbeiro vive atualmente em Lisboa, onde tem um negócio próprio, enquanto a jovem se dedica em exclusivo ao trabalho como influenciadora digital.

