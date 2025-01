Gabriel Sousa conversou com os jornalistas horas depois de ter abandonado a casa do 'Secret Story - Desafio Final', mostrando-se pronto a esclarecer todas as polémicas que envolvem o seu nome.

Com a entrada de Margarida Castro no jogo, a polémica espoletou e Gabriel Sousa viu ser-lhe apontado o dedo pela antiga colega do 'Big Brother 2024'.

Como começou a 'guerra' entre amigos?

Gabriel explica que o mal-estar com Margarida, de quem era amigo próximo, começou depois do jantar de aniversário de Inês Morais.

No referido jantar falou-se "na vida de Margarida", nomeadamente no caso de alegada violência doméstica que envolve o seu passado. Gabriel diz ter ficado calado em toda a conversa, mas Renata Andrade (outra ex-concorrente do 'BB 2024'), diz precisamente o contrário.

"Uma pessoa que estava lá ligou para a Margarida e contou tudo ao contrário, disse que eu tinha falado mal dela, que não tinha parado a conversa", explicou o jovem, que acusa Renata de "extrapolar a conversa".

"A Margarida em vez de me ligar para confirmar, bloqueou-me em todo o lado, sem qualquer tipo de justificação, e foi a a partir desse dia que não falámos mais. Tentei falar com ela várias vezes, ela bloqueou-me em todo o lado", contou.

"Fiquei super amigo da família dela, mãe, tia, irmão, e continuei a falar com eles. Eles frequentam a minha casa na mesma, e nem eles me conseguiam explicar o que tinha acontecido. Apenas a tia dela disse-me que, por ela ser uma pessoa mais ciumenta, talvez fosse por eu estar mais próximo da Carolina e do João [casal de ex-concorrente do 'BB 2024'], e da Inês - que são pessoas com quem ela não se dá", disse.

Gabriel não tem dúvidas de que a entrada de Margarida, além de ter trazido toda a polémica a público, acabou por ditar a sua saída do reality show. Sentiu-se fragilizado perante os colegas, acabando por ser nomeado.

Acusado de extorquir Inês Morais, Gabriel reage

As acusações de Margarida não se ficaram apenas ao 'diz que disse' que terá originado a zanga dos amigos, a nova concorrente de 'Desafio Final' diz ainda que Gabriel estaria a extorquir dinheiro à vencedora de 'Big Brother 2024' - Inês Morais.

"Disse que extorqui à Inês, que me aproximei dela para lhe extorquir dinheiro. Sendo que fomos de férias e cada um pagou a sua viagem, a própria Inês nem sequer um hambúrguer me pagou. Fomos de férias e cada um pagou as suas coisas, dividíamos tudo", disse, defendendo-se das acusações.

"Nunca precisei que me pagassem nada", assegurou.

Questionada se terá acabado por "deslumbrar-se" com a vitória da amiga no reality show, Gabriel assegura que tal não aconteceu.

"A Inês já era minha amiga antes de ganhar o prémio. Na verdade, nem acreditava que ela fosse ganhar, por isso, não faz qualquer sentido. Também fui de férias com a Carolina e com o João e paguei a minha viagem", continuou.

"Sempre trabalhei, trabalho desde pequenino. Já limpei casas, já trabalhei num restaurante para ganhar o meu dinheiro. Nunca tive muito dinheiro, mas tudo o que tive sempre foi graças ao meu trabalho e ao meu sacrifício", enalteceu.

Afinal, qual o interesse de Renata em criar a polémica?

"O interesse dela, primeiro, era acabar com a minha amizade com a Margarida. Segundo, era entrar no 'Desafio Final'. Ela estava farta de se espernear e fazer tudo e mais alguma coisa para conseguir entrar", atirou o ex-concorrente ao ser convidado a revelar o motivo pelo qual Renata terá, alegadamente, inventado todo este 'diz que disse'.

"Liguei ao Panelo para perceber e ele explicou-me tudo o que se tinha passado [...] A Renata faz sempre a mesma coisa, fala da vida dos outros, inventa tudo", disse, dando conta de que bloqueou Renata e não espera voltar a falar com a antiga colega de jogo.

"Bloqueei a Renata em todo o lado sem lhe dizer nada, porque sabia perfeitamente o que ela queria que eu fizesse - expor tudo na internet para ela aparecer em todo o lado e assim ter conteúdo para entrar no programa", referiu.

Já a respeito das supostas mensagens que Margarida diz ter, em que alegadamente Gabriel fala mal dos amigos Carolina e João, o jovem garantiu: "É tudo mentira, não tem nada".

Por fim, diz não estar disposto a resolver o mal-entendido com Margarida. Gabriel assume estar magoado, mas assume que talvez não consiga dar uma nega à amiga caso ela um dia queira pedir-lhe 'perdão'.

