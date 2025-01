Gabriel Sousa realizou o sonho de entrar num reality show, depois de mais de sete inscrições, ao ser escolhido para entrar no 'Big Brother 2024'. Mais recentemente voltou a ter uma oportunidade, entrando no 'Secret Story - Desafio Final'.

Porém, uma votação rápida acabou por, na noite de 26 de janeiro, ditar a sua expulsão. Horas depois de sair da casa mais vigiada do país, conversou com os jornalistas sobre a experiência, esclareceu as polémicas em que se viu envolvido e revelou os planos para o futuro fora do reality show.

Gabriel é engenheiro agrónomo e trabalhava como técnico de arvoredo na Câmara Municipal do Porto quando entrou no 'BB 2024', cargo que espera recuperar em breve.

Porém, caso não consiga voltar ao trabalho na Câmara do Porto, assegura não ter medo de arregaçar as mangas e trabalhar em qualquer outra área. "Não tenho problemas. Se entretanto arranjar um trabalho, nem que seja num café e me agradar, eu vou", garantiu.

Aliás, o jovem não descarta até a possibilidade de um dia abrir um negócio. "Esta noite sonhei que ia abrir um talho, acho que isto pode ser o destino. Na minha terra não há talho nenhum", completou, deixando no ar a hipótese.

