Gabriel Sousa assume que se sentiu prejudicado com a entrada de Margarida Castro no 'Secret Story - Desafio Final', já que a colega entrou pronta a disparar contra ele e trazer à tona todas as polémicas que envolvem o fim da amizade.

Em entrevista aos jornalistas, o jovem esclareceu o que levou a que cortassem relações, respondeu à acusação de estar a "extorquir dinheiro" a Inês Morais e assumiu estar "triste e envergonhado" com a sua saída.

Gabriel abandonou o jogo na gala de domingo, 26 de janeiro, depois de ter sido nomeado em direto pelos colegas de casa e no decorrer de uma 'votação rápida'.

"Sinto-me envergonhado e triste porque estive lá pouquíssimo tempo para aquilo que pensei que ia estar", assumiu, explicando os seus sentimentos.

"Sinto-me vergonhado e frustrado, sinto que podia ter feito coisas diferentes", disse, dando conta de que espera agora analisar tudo o que fez no programa para concluir as razões que podem ter ditado a sua saída.

