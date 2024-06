Manuel Luís Goucha revelou mais uma novidade relativamente ao seu novo programa 'Dilema', que está prestes a estrear.

O apresentador deu conta de mais um membro que será fundamental no jogo: Renato Duarte, explicando o porquê.

"Mais uma novidade: Renato Duarte será o infiltrado do DILEMA", informa.

"A ele cabe um papel importante em toda a ação. Será a bem dizer a sua estreia em televisão, animador de rádio que é há vários anos", sublinha.

"Com Filipa Galrão e o meu amigo Daniel Leitão ele é um dos apresentador do programa das tardes da Rádio Renascença 'T3'. Conheci-o hoje e acredito que venha a ter uma auspiciosa estreia. Estará a meu lado e dos comentadores em todas as galas de domingo", termina.

Leia Também: Manuel Luís Goucha surpreende concorrentes e entra na casa do 'BB'