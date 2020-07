Um anos depois da polémica que levou ao fim do seu casamento com Débora Nascimento, após uma alegada traição com Marina Ruy Barbosa, o ator José Loreto enfrenta um novo tumulto na sua vida.

O ator não viu o seu contrato renovado com a TV Globo. Uma decisão tomada pelo canal para o qual trabalhava há já 15 anos.

“Como todos sabem, nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção, de desenvolvimento de negócios e também de gestão de talentos”, afirma a Globo, referindo-se ao facto de, nos últimos meses, ter terminado contrato com diversos atores.

“Assim, em sintonia com as transformações pelas quais passa o nosso mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas de parceria com seus talentos. José Loreto, assim como outros talentos, tem aberto as portas da empresa para atuar em futuros projetos em nossas múltiplas plataformas”, informou a empresa, confirmando desta forma o fim do contrato.

