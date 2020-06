Renato Aragão, conhecido como 'Didi' da série 'Os Trapalhões', não renovou o contrato com a Globo, depois de 44 anos de trabalho.

Uma informação que foi partilhada no Instagram. "São 44 anos de estrada e me vejo diante há uma mudança! São novos tempos, novos parceiros, novos projetos e novos desafios", começou por escrever o ator, de 85 anos.

"A minha grande parceira durante esses anos foi a Rede Globo, que me acostumei a chamar de minha casa. Mas diante há esses novos tempos e políticas internas de contratação, vamos iniciar uma nova fase e trabalhos pontuais. Tenho em minha vida pessoal e profissional a fluidez e o equilíbrio, vou onde o meu público espera que eu esteja e melhor ainda, onde não esperam, pois sempre gostei e gosto de surpreendê-los, e não será diferente nessa nova fase! Já estou com novas oportunidades de trabalho e novos tempos que estão prestes a iniciar", completou.

Recorde-se que este não é o primeiro ator a terminar o contrato com a Globo, o mesmo aconteceu com Vera Fischer, entre outros artistas.