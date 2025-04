David Carreira esteve no último fim de semana no programa 'Estamos em Casa', da SIC. Em conversa com Andreia Rodrigues, o cantor e ator falou sobre o seu futuro profissional, assumiu que o nascimento do filho o fez dar um novo rumo à carreira e ainda fez uma revelação sobre a relação com a TVI.

"Neste momento, estou completamente livre na área da representação. Até há um ano e meio, era exclusivo TVI", disse, explicando estar disponível para abraçar novos desafios.

O filho de Tony Carreira explicou que fez uma pausa propositada "nos projetos de representação porque queria-me focar-se na música".

David Carreira foi anunciado em março de 2022 com uma contração exclusiva da TVI para uma "relação contratual duradoura". Desde então, o músico fez parte de projetos como a novela 'Rua das Flores' e os programas 'Vai de Carrinho' e 'Onde Está o Dinheiro?'.

