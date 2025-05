Este é um ano particularmente especial na vida de David Carreira, uma vez que começou com um grande concerto no Meo Arena e irá terminar com uma série de espetáculos muito intimistas, através dos quais quer proporcionar uma experiência única aos fãs.

"Vou tirar uma pausa nos concertos...", revelou numa entrevista a Júlia Pinheiro.

"O facto de ter sido pai mostrou-me que há outras coisas na vida para além do que eu gosto de fazer, que é a música, e que vou todos os dias com a mesma paixão, mas mostrou-me que há coisas pessoais que não quero perder", realçou.

"Não é uma despedida, é um até já bem próximo", notou, por fim.

Recorde-se que David Carreira é pai do pequeno Lucas, fruto da relação com Carolina Carvalho.

Leia Também: David Carreira revela fim de contrato de exclusividade com a TVI