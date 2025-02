Ruy de Carvalho esteve presente nas comemorações do aniversário da TVI, na noite de sábado, dia 22 de fevereiro, e foi homenageado pelo canal.

Num momento de muita emoção, o ator fez questão de discursar, deixando a plateia 'rendida' às suas palavras.

"Vou ler um texto porque não me quero emocionar muito - e assim como estou a ler, não me emociono tanto", começou por introduzir.

"Pisei um palco pela primeira vez no dia 16 de julho de 1936, no Teatro Municipal da Covilhã. Mais tarde, com 15 anos, estreei-me como amador no Teatro da Trindade pelas mãos do Ribeirinho. O amor pelo teatro começou muito cedo, até porque tinha dois irmãos atores. Mas a paixão parece ter tido efeito porque ainda cá estou há quase 83 anos", recordou o ator.

"E tive s sorte de dar mais dois atores à família e ao mundo da representação, o meu filho João de Carvalho e o meu querido neto Henrique de Carvalho (o filho também é querido). Ambos já com muitos anos a seguir as minhas pisadas", destacou de seguida.

"O concelho que vos dou é que não se esqueçam que não basta ter jeito, isso é importante, mas é preciso estudar, aprender, ver os outros a trabalhar, aprender as técnicas e a saber usar os meios", partilhou.

"Em 1999, o José Eduardo Moniz convidou-me para fazer parte de uma novela que deixou uma marca e fez história, 'Todo o Tempo do Mundo'. Foi realmente um trabalho muito importante para mim e creio que para a TVI também. Quero agradecer em especial ao José Eduardo Moniz, mas também à TVI, os maravilhosos anos que me proporcionaram e os papéis que me permitiram fazer. Por tudo isso, só vos posso dizer muito obrigado", lembrou ainda.

"Vivam intensamente o que é a vida. Façam sempre o possível para não causar mal a quem nos acompanha. Até sempre, e viva o teatro, viva o espetáculo, a música, tudo o que é arte", disse, por fim, destacando a importância da cultura portuguesa e recebendo uma grande salva de palmas dos presentes.

Veja aqui o discurso completo de Ruy de Carvalho.