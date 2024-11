Zac Efron está com um novo visual... ou melhor, recuperou um antigo visual. O ator, de 37 anos, não passou despercebido aos paparazzi ao surgir com um novo penteado que faz lembrar uma das personagens mais icónicas a que deu vida: Troy Bolton nos filmes de 'High School Musical'.

As imagens, conforme destaca a imprensa internacional, foram captadas durante as gravações do seu novo filme em Los Angeles.

'High School Musical' é uma trilogia musical que estreou em 2006 e que lançou Zac para as luzes da ribalta.

