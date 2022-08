Joana Marques não deixou Elma Aveiro sem resposta e voltou a 'meter-se' com a irmã de Cristiano Ronaldo, na brincadeira.

"Gozar de mim. Ainda ponderei carregar aqui em 'see translation'. Quanto ao trabalho, poderei estar interessada. É no museu CR7, na loja CR7 ou no hotel CR7?", disse.

Palavras que chegam depois de Elma ter-se manifestado em relação às piadas de Joana Marques. "[...] Queres ficar famosa, ficaste. Queres trabalhinho, eu arranjo-te", escreveu.

De recordar que Joana Marques decidiu brincar com recentes publicações de Elma Aveiro nas stories, onde deu espaço aos fãs para lhe colocarem perguntas.

