Joana Marques decidiu brincar com Elma Aveiro depois de a irmã de Cristiano Ronaldo ter voltado a dar espaço aos seguidores para lhe colocarem algumas questões.

Entre as perguntas e mensagens que a irmã de Cristiano Ronaldo recebeu, foram vários os elogios. Muitas publicações que contaram com o comentário particular de Joana Marques. "De 0 a 20 quanto acham que foi Elma Aveiro a perguntar estas coisas a si própria?", começou por questionar a humorista.

Entretanto, Elma Aveiro ficou a par da brincadeira, mas não achou nenhuma piada.

"Conhecem esta croma, a gozar comigo! Deve estar a ver-se ao espelho. Inveja é lixada. Visto que de bonita não tem nada e deve ser uma ressabiada e desinteressante, por isso chama a atenção. Queres ficar famosa, ficaste. Queres trabalhinho, eu arranjo-te. Desocupada", escreveu.

© Instagram

