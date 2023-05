Chegou ao fim a segunda temporada do 'Taskmaster', da RTP, e Toy foi novamente o grande vencedor.

"O Toy, o grande vencedor! Foram oito episódios de grandes gargalhadas e muitas lágrimas de tanto rir, chega assim o fim da segunda temporada e a hora de nos despedirmos deste elenco maravilhoso, que se entregou com tudo desde o primeiro episódio da primeira temporada! 'Inês, Gilmário, Jessica e Toy vocês são o Taskmaster!'", pode ler-se na legenda de várias fotografias que foram destacadas na página oficial do programa no Instagram.

De referir que esta temporada terminou com Teresa Guilherme no papel de convidada.

Entretanto, Toy já deixou uma mensagem na sua página de Instagram sobre o fim da segunda temporada do programa que o fez novamente vencedor.

"Obrigado pela cumplicidade, pelos momentos divertidos, e pelos laços de amizade fortalecidos", disse.