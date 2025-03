Tony Carreira deu uma entrevista a André Carvalho Ramos este sábado, dia 1 de março, na CNN Portugal. O músico falou da atualidade política e social em Portugal, revelando o que na sua perspetiva deveria mudar.

"Falta essencialmente, na minha opinião, valorizar aquilo que é nosso, subir os ordenados às pessoas, porque não podemos ter - e não quero ser polémico com esta conversa, porque a minha vinda aqui não é para isso - as rendas de casas que temos com os salários que temos", argumentou.

"Porque nós somos bons, temos um país fantástico e temos que valorizar tudo isto", notou por fim.

Veja o momento:

