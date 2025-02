Este sábado, 1 de fevereiro, será transmitida na CNN Portugal uma entrevista exclusiva a Cristina Ferreira. A apresentadora foi confrontada com a hipótese de se candidatar à Presidência da República e a sua resposta não deixou de impressionar.

Esta sexta-feira, 31 de janeiro, a página oficial de Instagram da CNN publicou um 'preview' do que se pode esperar desta conversa.

"Se me perguntasses: 'Algum dia tu pensarias ser primeira-ministra?', eu dizia-te imediatamente que 'não'. Sei que não tenho capacidades para o fazer", disse Cristina Ferreira ao jornalista André Carvalho Ramos.

"Em relação ao cargo de Presidente da República, até ao dia em que morrer não te vou dizer que não vou ser candidata, porque não sei se o vou fazer ou não", rematou a diretora da TVI.

"Por muito que me digam todas as coisas que possas imaginar, por muito que questionem: 'Quem é ela para algum dia pensar que pode vir a ser Presidente da República?'. Mas uma coisa eu deixo-te aqui: Se eu um dia pensar em me candidatar, se um dia fosse eleita, eu iria tentar ser a melhor Presidente da República deste país", concluiu, deixando assim a dúvida no ar.

Esta entrevista faz parte da estreia do programa 'CNN Entrevistas', da CNN Portugal' e será transmitida no canal às 22h00 deste sábado, 1 de fevereiro.

