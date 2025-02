Nuno Lobito, fotógrafo e antigo rosto do programa 'Revelações' da RTP, pronunciou-se relativamente à hipótese de Cristina Ferreira vir a candidatar-se às Presidenciais, tema que foi debatido na entrevista que a apresentadora deu à CNN Portugal no sábado, 1 de fevereiro.

"Se este verme for presidente do meu país, abandonarei Portugal!", escreveu Lobito no Facebook.

"Além de mal formada, tem zero cultura! Diria melhor: é de facto um zero à esquerda!", acrescentou ainda.

Recorde as palavras de Cristina Ferreira na entrevista que deu à CNN Portugal: "Por muito que me digam todas as coisas que possas imaginar, por muito que questionem: 'Quem é ela para algum dia pensar que pode vir a ser Presidente da República?'. Mas uma coisa eu deixo-te aqui: Se eu um dia pensar em me candidatar, se um dia fosse eleita, eu iria tentar ser a melhor Presidente da República deste país".

